Вторник, 18 Декабря 2018 года
00:34:54 МСК

Товарооборот между Саудовской Аравией и Украиной вырос

Экономика

И составил $632,42 млн

Товарооборот между Саудовской Аравией и Украиной вырос
Митрофан Греков. Хлеб и соль торговцев

Киев, 17 декабря 2018, 23:24 — REGNUM  Саудовская Аравия и Украина за девять месяцев 2018 года увеличили товарооборот на 12,3%, заявили в министерстве экономического развития и торговли Украины, сообщает 17 декабря «Укринформ».

Согласно сообщению, товарооборот составил $632,42 млн. Отмечается, что Украина является основным экспортером ячменя в Саудовскую Аравию. Также стороны планируют увеличить экспорт украинского зерна в королевство.

Напомним, после госпереворота в Киеве в 2014 году и начала разрыва отношений с Россией Украина ищет новые рынки сбыта. Так, с 2012 по 2018 год экспорт с Украины в Россию сократился в пять раз (с $20 млрд до $4 млрд в год).

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Внешняя торговля
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить