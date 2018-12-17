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Таджикские мигранты в России стали больше денег отправлять на родину

Экономика

Рост небольшой — 3,4%

Таджикские мигранты в России стали больше денег отправлять на родину
Evgeni Zotov
Семья

Душанбе, 17 декабря 2018, 21:55 — REGNUM  Таджикистанцы перевели из России на родину $1 млрд 938 млн за девять месяцев 2018 года. Такие данные приводит Центральный банк РФ.

Таким образом, по сравнению с тем же периодом прошлого 2017 года, зафиксирован небольшой рост — на 3,4%, так как тогда граждане Таджикистана отправили домой $1 млрд 875 млн. Всего же за 2017 год было отправлено $2 млрд 536 млн — 36% ВВП страны.

Отмечается рост переводов от квартала к кварталу: $487 млн было переведено в первый квартал 2018 года, $672 млн — во второй и $779 млн — в третий. Однако обратно — из Таджикистана в Россию — физические лица переслали значительно меньшую сумму — $116 млн.

Отметим, что в России на заработках находятся около 1 млн граждан Таджикистана. Однако, учитывая неопределенное количество нелегальных мигрантов, подсчитать точное число работающих в РФ таджикистанцев не представляется возможным.

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Денежные переводы в среде мигрантов
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