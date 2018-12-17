Индексы Уолл-стрит начали неделю в «красной зоне»

Нью-Йорк, США, , 21:17 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США начали торги в минусе на 1%, однако к настоящему моменту немного сгладили падение, 17 декабря передает агентство Reuters.

К настоящему моменту индекс Dow Jones снизился на 109,17 пункта (0,45%), до 23 991,34 пункта, индекс S&P 500 снизился на 9,60 (0,37%), до 2590,35 пункта, индекс Nasdaq снизился на 16,14 пункта (0,23%), до 6894,53 пункта.

Спад связан с падением котировок таких крупных корпораций, как Goldman Sachs Group, Amazon и Johnson & Johnson.

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