Киев должен выплатить за два года $17 млрд по долгам – Нацбанк Украины

Киев, , 20:40 — REGNUM В 2019—2020 году Украина должна будет выплатить $17 млрд по догам, заявили в Национальном банке Украины (НБУ), сообщает 17 декабря УНИАН.

Согласно сообщению, есть риск недостатка финансирования выплат по долгам, однако этот риск уменьшится, если Украина продолжит получать транши от МВФ. Также сотрудничество с МВФ позволит Украине брать в долг у новых кредиторов, в том числе у ЕС и Всемирного банка.

Тем не менее правительству Украины придется выпускать евробонды и снова продавать облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Напомним, по данным на начало декабря, Киев выпустил ОВГЗ на $26,15 млрд, из которых 47% принадлежит НБУ.