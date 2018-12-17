Разница цен на газ для потребителей в Калининграде и Литве почти в пять раз

Калининград, , 20:05 — REGNUM На официальном интернет-портале правовой информации сегодня, 17 декабря, был опубликован приказ службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области «О розничных ценах на природный газ, реализуемых населению Калининградской области», который был подписан 11 декабря. Новые тарифы вступят в силу с 1 января 2019 года.

Стоимость газа для приготовления пищи с 1 января 2019 года составит 9,22 рублей за один кубический метр. Повышение — на 1,7% по сравнению с нынешними ценами. Газ для отопления повысится ровно на столько же и в конечном итоге составит 6,95 рублей.

Публикация цен даёт возможность сравнить цены с 1 января 2019 года в Калининградской области и соседней Литве, где они были объявлены ещё 30 ноября.

Как отмечает корреспондент ИА REGNUM, в Литве повышение составит 12−18% в зависимости от плана, выбранного потребителем. В среднем цена за один кубометр подскочит сразу на 7 евроцентов, или на 5,25 рублей (по курсу ЦБ РФ на 17 декабря). Для приготовления пищи газ будет стоить 49,5 руб за один «куб» (66 евроцентов). Цена на отопление составит 34,5 рублей (46 евроцентов, повышение с 1 января на 17,9%). Для тех потребителей, которые используют газ как для приготовления пищи, так и для отопления, с 1 января 2019 года тариф составит 33,75 рублей (45 евроцентов — увеличение на 18,5%).

Читайте ранее в этом сюжете: В Литве утвердили резкий скачок цен на газ для бытовых потребителей