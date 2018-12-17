Минэкономразвития оценило последствия роста ставки ЦБ для ВВП в 2019 году

Москва, , 19:37 — REGNUM Минэкономразвития России не ожидает замедления роста ВВП страны в 2019 году в результате повышения ключевой ставки Центробанка. Об этом 17 декабря заявил журналистам в Париже глава ведомства Максим Орешкин.

«Очевидно, что, когда любой центральный банк повышает процентные ставки, это делается для того, чтобы замедлить темпы роста кредитования», — сказал министр.

По его словам, подобные шаги «учтены в прогнозе» Минэкономразвития, и ведомство ожидает, что темпы роста ВВП в 2019 году будут соответствовать его оценке 1,3%.

Напомним, на минувшей неделе совет директоров Банка России принял решение о повысшении ключевую ставку на 25 базисных пунктов — до 7,75% годовых.

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