Понедельник, 17 Декабря 2018 года
21:11:21 МСК

Минэкономразвития оценило последствия роста ставки ЦБ для ВВП в 2019 году

Экономика

Макроэкономический прогноз ведомства сохранён в прежних показателях, сообщил Максим Орешкин

Москва, 17 декабря 2018, 19:37 — REGNUM  Минэкономразвития России не ожидает замедления роста ВВП страны в 2019 году в результате повышения ключевой ставки Центробанка. Об этом 17 декабря заявил журналистам в Париже глава ведомства Максим Орешкин.

«Очевидно, что, когда любой центральный банк повышает процентные ставки, это делается для того, чтобы замедлить темпы роста кредитования», — сказал министр.

По его словам, подобные шаги «учтены в прогнозе» Минэкономразвития, и ведомство ожидает, что темпы роста ВВП в 2019 году будут соответствовать его оценке 1,3%.

Напомним, на минувшей неделе совет директоров Банка России принял решение о повысшении ключевую ставку на 25 базисных пунктов — до 7,75% годовых.

Читайте также: Повышение ключевой ставки в РФ может привести к росту цен

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Ключевая ставка Банка России
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить