Нацбанк Украины: госбанки нуждаются в реструктуризации

Киев, , 20:03 — REGNUM Украинские государственные банки нуждаются в реструктуризации, заявила первый заместитель главы Национального банка Украины (НБУ) Екатерина Рожкова, сообщает 17 декабря УНИАН.

По ее словам, наибольшая проблема банков — возможность заемщиков вернуть кредиты. Тем не менее Рожкова отметила, что госбанки Украины на данный момент не нуждаются в докапитализации.

Государственными на Украине являются четыре банка: «Ощадбанк», «Укрэксимбанк», «Приватбанк» (по 100% акций у государства) и «Укргазбанк» (94,9% акций у государства).

Напомним, во время проведенной проверки в октябре НБУ выявил проблемы почти у всех 82 действующих банков, только 13 оказались самодостаточными.

Отметим, в 2014 году после госпереворота в Киеве в стране начался системный кризис, результатом которого стал в том числе «банкопад». По данным агентства США по международному развитию (USAID), за три года «банкопад» обернулся для Украины потерей 40% ВВП.