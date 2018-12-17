Новгородские фермеры начали производство твёрдых и полутвёрдых сыров

Великий Новгород, , 18:24 — REGNUM ОАО «Ермолинское», расположенное в Новгородском районе, сегодня, 17 декабря, начало первые поставки твёрдого сыра сорта «Гауда» собственного производства. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства.

На этот сыр хозяйством получен сертификат соответствия, по которому также планируется выпускать сыры других сортов («Буковинский» и «Эдам»). Кроме того, в «Ермолинском» намерены выпускать полутвёрдый «Российский».

Руководитель хозяйства Виктор Витвицкий отметил, что производство сыров позволит хозяйству перерабатывать больше молока летом, когда его производство возрастает, а спрос на молочную продукцию падает. Сейчас хозяйство производит в год до 1830 тонн молока, мощность собственного цеха по переработке молока — пять тонн в сутки. До настоящего времени «Ермолинское» выпускало только мягкий сыр, а также другую молочную продукцию.

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Отметим, что производством сыров, в том числе моцареллы, в Новгородской области также занимается ООО «Мстинское молоко» в Маловишерском районе. А сыродел из посёлка Крестцы Иван Шульженок варит такие сорта сыра как качотта, рикотта, грюйер и другие.

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