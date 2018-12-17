Билеты на пассажирские поезда в Крым появятся в продаже через год

Симферополь, , 18:20 — REGNUM Билеты на пассажирские поезда, маршрут которых пройдет в Крым через Крымский мост, в продаже появятся 9 декабря 2019 года. Об этом 17 декабря говорилось на заседании комитета Государственного совета Республики Крым по санаторно-курортному комплексу и туризму.

«В декабре 2019 года начинается движение по железнодорожной части Крымского моста, уже назначена дата продажи железнодорожных билетов — это 9 декабря 2019 года», — цитирует «Крыминформ» гендиректора ФГУП «Крымская железная дорога» Алексея Гладилина.

К началу функционирования железнодорожной части Крымского моста планируется открыть десять маршрутов: Москва — Симферополь, Москва — Севастополь, Москва — Евпатория, Москва — Феодосия, Санкт-Петербург — Севастополь, Санкт-Петербург — Евпатория, Мурманск — Симферополь, Екатеринбург — Симферополь, Брянск — Симферополь, Кисловодск — Симферополь. По прогнозам, пассажиропоток железнодорожным транспортом в Крым в 2020 году составит 2,6 млн пассажиров в год, а к 2025 году — 4,1 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, автодорожная часть Крымского моста была запущена в мае 2018 года, железнодорожную часть планируется открыть в декабре 2019 года. В настоящее время готовность моста составляет 60%.