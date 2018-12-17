Тамбовский губернатор высоко оценил реализацию проекта по благоустройству

Тамбов, , 18:17 — REGNUM Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин высоко оценил реализацию в регионе приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. Все работы выполнены качественно и в намеченные сроки.

Сегодня, 17 декабря, на еженедельном заседании у главы администрации Тамбовской области Александра Никитина были рассмотрены итоги реализации в регионе в течение года приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». По словам начальника управления топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства области Светланы Григорьевой, в 2018 году муниципальными программами формирования современной городской среды было предусмотрено благоустройство 233 дворовых, 133 общественных территорий и шесть парков. На данный момент закончено обустройство всех дворов и парков, а также 131 общественного пространства. Завершаются работы на двух общественных территориях в Тамбове.

«Важно, что в текущем году затягивания сроков с благоустройством дворовых территорий не было ни в одном муниципальном образовании», — подчеркнула Светлана Григорьева.

На реализацию приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в текущем году направлено 308,4 млн рублей. Из них 206,1 млн рублей — средства федерального бюджета, 31,3 млн рублей — областного бюджета, 11 млн рублей — средства муниципальных образований, 60 млн рублей — внебюджетные средства.

Губернатор Александр Никитин убежден, что жители сами должны решать, каким должен быть парк или сквер рядом с их домом, как преобразить любимое место отдыха. И в этом году впервые в области была проведена масштабная акция под лозунгом «Решаем сами». На рейтинговое голосование были вынесены проекты благоустройства общественных территорий в семи городах региона — в Тамбове, Мичуринске, Котовске, Уварово, Кирсанове, Моршанске и Рассказово. Такой подход будет использован и в следующем году. Рейтинговое голосование, как отметил первый вице-губернатор Олег Иванов, необходимо провести до 1 марта, чтобы до лета успеть заключить договоры с подрядчиками.

Для преображения территорий в области используется комплексный подход. В частности, приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды» синхронизируется с реализацией программ капитального ремонта многоквартирных домов, «Народная инициатива», «Устойчивое развитие сельских территорий». Александр Никитин отметил успешный опыт синхронизации нескольких программ для обустройства территорий, призвал учесть все ошибки при дальнейшей работе по благоустройству и продолжать вовлекать в этот процесс активных граждан.

«Приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды» способствовал не только успешному благоустройству населенных пунктов, дворов, но и сплотил жителей. Мы делаем общее доброе дело. И пусть этот проект не такой финансово ёмкий, как многие инвестиционные проекты, которые мы реализуем на территории области, но он имеет большой социальный эффект. И его надо продолжать, постоянно рассказывать о результатах», — подчеркнул глава администрации области Александр Никитин.

С 2019 года благоустройство территорий будет осуществляться в рамках федерального национального проекта «Формирование комфортной городской среды». В следующем году регион получит на него более 306 млн рублей из федерального бюджета. На условиях софинансирования более 6 млн рублей будут добавлены из бюджета Тамбовской области. На территории 92 муниципальных образований области планируется благоустроить 113 общественных территорий. Несмотря на то, что в федеральном паспорте проекта нет показателей по благоустройству дворовых территорий, Тамбовская область в 2019 году запланировала обустроить 250 дворов.