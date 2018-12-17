В 2018 году костромские аграрии купили 199 единиц сельхозтехники

Кострома, , 18:10 — REGNUM В Костромской области в сельскохозяйственном производстве задействовано более 5,4 тысяч тракторов, зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов, машин для обработки почв и заготовки кормов, сообщает пресс-служба губернатора области. Треть техники эксплуатируется менее 10 лет.

Всего с 2013 по 2017 год парк сельскохозяйственной техники пополнился на 628 единиц, в 2018 году — на 199. В текущем году на покупку техники сельхозпроизводителям была оказана господдержка в 84,3 миллионов рублей, из них 79 миллионов рублей были предоставлены из областного бюджета.

Государственная поддержка в покупке новой техники была доступна по пяти направлениям:

возмещение затрат на приобретение, гранты начинающим фермерам, на развитие северо-восточных районов, скидки от производителей техники, субсидирование инвестиционных кредитов.

Местные власти обещают ввести дополнительные меры поддержки в 2019—2021 годах:

увеличить на 30% поддержку товаропроизводителей, которые приобретают энергоэффективную технику;

субсидирование на приобретение техники в размере до 60% для сельхозорганизаций, получивших одобрение на инвестиционном совете.

ИА REGNUM напоминает, что в текущем году сельхозпредприятия в Костромской области потратили на модернизацию оборудования более 254 миллионов рублей. Сумма государственной поддержки на данные цели составила 84,3 миллиона рублей, из них 79 миллионов — средства областного бюджета.

Для «оптимизации процессов и использования трудовых ресурсов» глава региона Сергей Ситников потребовал разработать «эффективные механизмы стимулирования покупки аграриями высокопроизводительной техники».

"Меня абсолютно не устраивает подход департамента, который был актуален в 70−80 годах — «чем больше тракторов, тем лучше». Там, где качественно занимаются аграрной экономикой, не говорят о потребности в огромном количестве тракторов. Сегодня эффективность нужно измерять не в лошадиных силах на гектар, а в производительности. В обработке, в посеве, в уборке», — отметил губернатор