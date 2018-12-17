На Тамбовщине за счёт господдержки открыли новый цех по переработке молока

Тамбов, , 17:57 — REGNUM В Тамбовском районе начал работу новый производственный цех по переработке молока «Молочный рай», сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. На его оборудование сельхозкооператив получил грант в размере 30 млн рублей.

Сельскохозяйственный потребительский перерабатывающий кооператив в 2018 году стал участником программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозпродукции, сырья и продовольствия Тамбовской области на 2013−2020 годы. Он получил грант в размере 30 млн рублей на оборудование цеха по переработке молока и производству сыров. Общая стоимость проекта составила 50 млн рублей.

Под маркой «Молочный рай» будут выпускать ассортимент молочнокислой продукции и сыров. Сейчас на предприятии шесть сотрудников, до конца этого года численность персонала будет доведена до 10 человек. Выпущена пробная партия двух видов сыров, всего планируется выпускать пять. Объем производства сыров при выходе на проектную мощность составит 1,2 тонны в сутки. Сырье для переработки — полностью тамбовское.

Реализация продукции идет через сетевые магазины города Тамбова и торговые павильоны. В ближайшее время руководство кооператива планирует заключить договоры на поставку тамбовской продукции с торговыми сетями Москвы.

Отметим, глава администрации Тамбовской области Александр Никитин делает особый акцент на развитии молочной отрасли в регионе Цель — в течение нескольких лет решить задачу по 100-процентной самообеспеченности населения области молочной продукцией.

По итогам 11 месяцев 2018 года в регионе произведено свыше 183 тонн молока, что больше уровня аналогичного периода прошлого года. Этого удалось достичь за счет увеличения поголовья крупного рогатого скота и применения новых технологий в сельхозпредприятиях.