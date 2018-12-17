В Ярославском районе принят бездефицитный бюджет

Ярославль, , 17:55 — REGNUM Муниципальный совет Ярославского района Ярославской области принял бюджет на 2019 год и два последующих года. Об этом корреспонденту ИА сообщили в районной администрации.

Бюджет сформирован без дефицита.

«Сформирован бездефицитный бюджет. В следующем году будут действовать 14 муниципальных программ Ярославского района, на финансирование которых предусмотрено — 1 млрд 813,4 млн рублей», — сообщила начальник управления финансов и экономического развития Юлия Грибанова.

По словам главы Ярославского района Николая Золотникова, в бюджете 2019 года учтены проблемы поселений и жителей района. Расходы бюджета на социальную сферу в 2019 году составит 83% бюджетных средств.

На заседании Муниципального совета района был рассмотрен и вопрос о проекте соглашений по передаче осуществления части полномочий в сфере молодежной политики на районный уровень. Это решение поддержали главы семи поселений.

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