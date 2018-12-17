В Чувашии назвали главные проблемы при переходе на новую систему сбора ТКО

Чебоксары, , 17:55 — REGNUM В Чувашии на планёрке в правительстве подняты «все проблемные вопросы», связанные с переходом на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. В их числе — высокая плата за вывоз мусора для сельского населения, недостаточность контейнеров, отсутствие согласованных графиков вывоза и схем размещения площадок в сёлах, факты не вывоза ТКО в ряде населённых пунктов и высокая комиссия в банке и на почте за данную коммунальную услугу, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Региональные власти заявляют, что с 1 октября в республике действует новая система обращения с ТКО. Региональным оператором в Чувашии является ООО МВК «Экоцентр».

"Чувашия вошла в первую десятку регионов, внедривших новые стандарты, считается одним из лучших в стране по тарифной составляющей и логистике. Основным нововведением новой схемы для населения стало то, что услуга по вывозу ТКО оказывается не только жителям многоквартирных домов, как это было ранее, но и жителям частных домовладений как в городской черте, так и в деревнях, сёлах республики.

Руководством республики ведётся работа по снижению размера платы за услуги по обращению с ТКО для населения. Сегодня она составляет 74,44 рубля в месяц с одного человека», — говорится в сообщении.

В релизе отмечается, что глава Чувашии Михаил Игнатьев поручил пересмотреть нормативы накопления ТКО для сельчан с учётом фактического объёма отходов, а также увеличить долю реализации вторсырья в тарифе операторов, занимающихся захоронением мусора. Власти отмечают, что в рамках программы инициативного бюджетирования планируется предусмотреть средства на обустройство «мусорных» площадок в населённых пунктах.

В ходе совещания был обозначен ряд основных проблем. По данным минстроя, в октябре региональным оператором обеспечен фактический вывоз ТКО только в 48% населённых пунктах республики, в ноябре — в 62%. Причиной стало отсутствие согласованных графиков вывоза и схем размещения мусорных площадок в сёлах, где ранее мусор централизованно не вывозился. Всего определено 8,4 тыс. мест накопления ТКО: поставлено 17 тыс. контейнеров, дополнительно необходимо 2,5 тыс. контейнеров.

За октябрь региональным оператором выставлены счета по 72% населенным пунктам на общую сумму 81,9 млн рублей (с учетом перерасчета). За ноябрь — по всем 1718 населенным пунктам (100%) на общую сумму 92,4 млн рублей. Согласно информации минстроя, средний показатель сбора за октябрь составил 40%.

«По итогам работы выявлены факты не вывоза ТКО в отдельных муниципальных образованиях, по которым были выставлены счета, а также случаи некорректного выставления счетов по количеству проживающих людей в домовладениях. В настоящее время региональным оператором произведен перерасчет в отношении 98,4 тыс. человек на общую сумму 7,3 млн рублей», — отмечается в релизе со ссылкой на информацию министерства строительства.

Также сообщается, что Михаил Игнатьев обратил внимание руководителей чувашского отделения Сбербанка и управления Федеральной почтовой связи на недовольство граждан за комиссионные сборы при оплате коммунальной услуги по обращению с ТКО. При минимальной плате за услугу в размере 74,44 рубля взимается комиссия отделениями банка при наличном платеже в размере 20 рублей, отделениями почты — 10 рублей. Представители предприятий отметили, что в настоящее время рассматриваются возможности снижения размера комиссии.

Ещё одна проблема — отсутствие системы весового контроля на десяти полигонах из 12-ти.

Власти отмечают, что в республиканском бюджете на 2019 год заложено порядка 300 млн рублей на предоставление субсидии на оплату ЖКУ малообеспеченным семьям, что на 27,9% больше уровня 2018 года (234,8 млн рублей).