Промпроизводство в Чувашии подросло за счёт электроники и бумажных изделий

Чебоксары, , 17:17 — REGNUM Чувашстат опубликовал данные о промышленном производстве в январе-ноябре. Согласно представленной информации, индекс промпроизводства по итогам 11 месяцев в Чувашии по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом составил 101,1%, в том числе в обрабатывающих производствах — 102,2%, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В январе-ноябре 2018 года по сравнению с январём-ноябрем 2017 года в Чувашии индекс промышленного производства составил 101,1%, в ноябре 2018 года к ноябрю 2017 года — 102,9%, к октябрю 2018 года — 103,1%.

По итогам 11 месяцев к соответствующему прошлогоднему периоду объём добычи полезных ископаемых вырос на 0,7%, в обрабатывающих производствах рост составил 2,2%, в электроэнергетике произошёл спад на 9,7%, в водоснабжении — рост на 4,9%.

В структуре обрабатывающих производств спад произошёл в восьми отраслях из 22, которые подпадают под мониторинг ведомства: производстве прочих готовых изделий (индекс 82%), кожевенной промышленности (84%), производстве автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (88,8%), химической промышленности (90,1%), производстве одежды (94,6%), производстве прочей неметаллической минеральной продукции (98,3%), производстве машин и оборудования, не включённых в другие группировки (99,8%), в сфере ремонта и монтажа машин, оборудования (99,7%).

Наибольший рост зарегистрирован в производстве компьютеров, электронных и оптических изделий (индекс 121,7%), производстве прочих транспортных средств и оборудования (119,6%), производстве бумаг и бумажных изделий (117,9%).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, промышленное производство в Чувашии в январе — октябре 2018 года по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом выросло на 0,7%. Это ниже, чем в среднем в Приволжском федеральном округе, где промпроизводство выросло на 2,4% (в РФ рост составил 3%). Наибольший рост в ПФО зарегистрирован в Мордовии (+9,9%) и Кировской области (+5%). Снижение произошло только в двух регионах — в Марий Эл и Удмуртии.

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