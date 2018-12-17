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МВД показало, как ликвидировало наркопритон в Калининграде

Экономика

Разгром наркопритона засняли на видео

Калининград, 17 декабря 2018, 17:10 — REGNUM  Пресс-служба УМВД России по Калининградской области сегодня, 17 декабря, опубликовала видео ликвидации наркопритона в Калининграде. Как отмечают в ведомстве, под стражу взят безработный ранее судимый 46-летний местный житель. Информацию о том, что он занимается незаконным хранением и распространением наркотических веществ проверяли сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Ленинградскому району Калининграда совместно с УНК регионального УМВД.

В оперативных действиях в квартире наркодиллера участвовали бойцы спецназа «Гром». На месте проведения операции подтвердилась информация о незаконном сбыте дезоморфина — одного из самых страшных по непоправимым последствиям для организма наркотических веществ, также известного, как «крокодил».

Наркотик задержанный изготавливал в самой квартире, где и прошла операция. Изъяты ингредиенты для изготовления наркотических средств, шприцы и ёмкости с остатками жидкостей.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконный сбыт наркотических средств». Подозреваемый взят под стражу.

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Наркомания, наркоторговля и борьба с ними
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