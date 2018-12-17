Ивановские власти снижают требования к инвесторам

Иваново, , 16:58 — REGNUM В Ивановской области готовы снизить требования к инвесторам в части предоставления земельных участков без торгов и других льгот. Соответствующие поправки к региональному законодательству внес в облдуму губернатор. 17 декабря, законопроект обсуждался комитетом по экономике, промышленности и сельскому хозяйству, сообщила пресс-служба облдумы.

В соответствии с предложенными изменениями, вдвое снижаются требования по объему инвестиций, кроме случаев реализации масштабных инвестиционных проектов в сфере жилищного строительства. В случае если поправки будут приняты, для признания проекта масштабным и предоставления льгот объем инвестиций в городах с численность населения до 15 тысяч человека должен составлять 50 млн рублей. Для населенных пунктов с числом жителей от 15 до 30 тысяч человек стоимость проекта устанавливается в объеме 150 млн рублей. Для более крупных городов сумма инвестиций должна превышать 250 млн рублей, а для областного центра — 500 млн рублей. С трех до двух миллионов рублей снижается критерий по ежегодным поступлениям налоговых доходов, подлежащих зачислению в консолидированный бюджет Ивановской области, после выхода инвестиционного проекта на проектную мощность.

Также проектом закона предполагается предоставление земельного участка для строительства многоквартирных домов в аренду юридическому лицу без проведения торгов. Инвестор, получивший землю, берет на себя дополнительные обязательства. В частности, по согласованию с пострадавшими участниками долевого строительства предусматривается возможность предоставления им жилых помещений в многоквартирных домах, уже введенных в эксплуатацию. Компенсация понесенных затрат также может выражаться в денежной форме.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре этого года стало известно о том, что Ивановская область потеряла один из самых масштабных проектов последних лет — проект строительства комбината синтетического волокна. Причиной официально названы разногласия между АО «Ивановский полиэфирный комплекс» и кредитором проекта Внешэкономбанком, а также отсутствие интереса к проекту на региональном уровне. В результате проект было решено реализовать в Башкирии.

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