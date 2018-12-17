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В Италии введут новый налог на внедорожники и автомобили класса люкс

Экономика

Покупателям электромобилей в свою очередь доплатят до 6000 евро

Рим, 17 декабря 2018, 16:32 — REGNUM  Новый налог на неэлектрические автомобили коснется только внедорожников (автомобилей категории SUV) и машин класса люкс, сообщил в понедельник, 17 декабря, на своей странице в Facebook вице-премьер Италии Луиджи Ди Майо.

Как сообщалось ранее, новый вариант законодательства в этой сфере предполагает как введение пошлин на приобретение «неэкологичных неэлектрических» автомобилей, так и введение бонусов (до 6000 евро) на покупку электромобилей.

Новая налоговая мера будет включена в проект бюджета 2019 года.

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Экономика Италии
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