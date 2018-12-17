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Росстат зафиксировал сокращение промпроизводства в ноябре

Экономика

В годовом выражении рост показателя оказался ниже ожиданий аналитиков

Москва, 17 декабря 2018, 16:25 — REGNUM  Промышленное производство в России в ноябре сократилось на 0,2%. Об этом 17 декабря сообщает Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

При этом в годовом выражении рост промпроизводства в ноябре замедлился до 2,4% после роста на 3,7% в октябре.

Данный показатель оказался хуже прогнозов аналитиков, которые ожидали, что рост в ноябре замедлится приблизительно до 3,2%.

За период с января по ноябрь 2018 года промышленное производство в годовом выражении увеличилось на 2,9%.

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Макроэкономика России
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