Новый мэр Ярославля привел в муниципальный транспорт «люберецкого»

Ярославль, , 17:20 — REGNUM Новым директором принадлежащего мэрии города «ПАТП-1» назначен Алексей Власенко, являющийся учредителем и директором ряда коммерческих фирм из Москвы и Подмосковья. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ранее связанная с Власенко транспортная компания начала работать в Переславле-Залесском после появления там Владимира Волкова. В частности, с 2018 года общественными перевозками в Переславля-Залесского занимается ООО «Авто-Надежда» из Люберец, соучредителем которого через ООО «Транспорт 21 Век» является Алексей Власенко. Также Власенко является единственным учредителем ООО «Автонадежда» с тем же директором, что и «Авто-Надежда». Вероятно, обе фирмы контролируются Власенко.

«Авто-Надежда» вытеснила с рынка местного перевозчика. Он посчитал, что условия конкурса были прописаны под люберецкую компанию и пожаловался в ФАС, но добиться ничего не смог.

Новый директор «ПАТП-1» является также соучредителем нескольких фирм, которые занимаются транспортными перевозками, рекламой, ремонтом транспортных средств. Наиболее крупной выглядит «Транспорт 21 Век», в портфеле которой по открытым источникам госзаказы на 427 млн рублей.

Интересным выглядит его руководство фирмой «Пайн Вилледж», где Власенко является гендиректором. Учредителем этой компании является московская городская организация «Всероссийского общества инвалидов». Главным видом деятельности этой фирмы является управление недвижимостью.

Ситуация, когда действующий коммерсант в Ярославле становится главой муниципального транспортного предприятия, не нова. Так директором «Яргорэлектротранса» является Ильхам Худиев, имеющий бизнес в Петербурге. Впрочем, бизнес Худиева не был связан с транспортными перевозками, как у Алексея Власенко.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ярославскую область приехали люберецкие