Чувашия хочет продать крупнейшее мукомольное предприятие за 722 млн рублей

Чебоксары, , 16:04 — REGNUM В Чувашии на торги повторно выставляются акции акционерного общества «Чувашхлебопродукт», которые находятся в собственности республики и попытлись продать в ноябре. Торги состоятся 21 декабря. Начальная цена пакета акций не изменилась — 722,135 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

На аукцион выставлено 3 385 869 обыкновенных акций «Чувашхлебопродукта» (100% от уставного капитала), которые принадлежат республике. Общая номинальная стоимость акций — 338 586 900 рублей, начальная цена пакета акций определена в сумме 722 135 000 рублей при «шаге аукциона» в 7 221 350 рублей. Отметим, что общая площадь зданий, строений, сооружений составляет 125 276 кв. метров.

Согласно представленным данным, предприятие включено в реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара более чем 35%: на рынке реализация муки и крупы — менее 50%, переработки пшеницы и на муку — более 50%, оказанию услуг по закупке и хранению зерна — более 50%.

«В 2017 году на торги не выставлялся. Аукцион в электронной форме, объявленный на 12 ноября 2018 года, не состоялся в связи с отсутствием заявок», — говорится в документе.

Отметим, «Чувашхлебопродукт» занимается производством продуктов мукомольно-крупяной промышленности, готовых кормов для животных, хранением и складированием зерна, сушкой и очисткой зерна, оказывает транспортные услуги, услуги по определению качества зерна и продуктов его переработки, услуги по передаче электрической и тепловой энергии.

На самом сайте предприятия отмечается, что акционерное общество — «крупнейший заготовитель зерна и производитель мукомольной продукции в Поволжье с более чем 80-летней историей», является поставщиком муки предприятиям хлебопекарной, кондитерской, макаронной промышленности, а также населению Чувашии, Поволжья и других регионов России.