Ростовские власти компенсируют «Евродону» убытки от птичьего гриппа

Ростов-на-Дону, , 15:55 — REGNUM Более 180 млн рублей выделено компании «Евродон» на возмещение ущерба, который компании понесла в результате отчуждения поголовья птицы при ликвидации очага птичьего гриппа. Об этом 17 декабря сообщила пресс-служба правительства региона.

Деньги, в соответствии с распоряжением, которое подписал глава региона Василий Голубев, будут выделены из резервного фонда области.

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Вспышка птичьего гриппа, как сообщало ИА REGNUM, на площадках выращивании птицы компании «Евродон» была зафиксирована в июле 2018 года. В Октябрьском районе был объявлен 21-дневный карантин. На предприятии было уничтожено более 200 тысяч голов индейки.

Напомним также, что вспышка птичьего гриппа существенно осложнила финансовое состояние предприятия. В конце октября даже поднимался вопрос о прекращении энергопоставок на предприятие, однако позже задолженность в размере 59 млн рублей перед ПАО «ТНС Энерго Ростов-на-Дону» была погашена Внешэкономбанком. Еще 155 млн рублей было перечислено сотрудникам предприятия в счет долгов по зарплате.

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