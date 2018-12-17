Госсовет Крыма принял бездефицитный бюджет республики

Симферополь, , 15:42 — REGNUM В ходе внеочередной сессии депутаты крымского парламента утвердили бездефицитный бюджет республики на 2019 год. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета Крыма.

Отмечается, что доходы и расходы в документе указаны одинаковые — 192,8 млрд рублей. По словам министра финансов республики Ирины Кивико, доходная и расходная части бюджета в сравнении с первым чтением выросли на 5,564 млрд рублей — поскольку федеральный бюджет выделил субвенции на 2019 год — на цели, связанные с реализацией общенациональных проектов.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 декабря глава Крыма Сергей Аксёнов на рабочем совещании подчеркнул, что властям региона необходимо успеть представить все региональные проекты в правительство РФ до середины декабря, однако в документах содержится множество неточностей.

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