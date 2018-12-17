Цена на бензин не изменится: к чему приведет снижение пошлины на нефть

Санкт-Петербург, , 15:33 — REGNUM Снижение экспортной пошлины на нефть не окажет заметного влияния ни на доходы нефтяных компаний, ни на цену на бензин, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в понедельник, 17 декабря, глава аналитического отдела инвесткомпании ЛМС Дмитрий Кумановский, комментируя сообщения о предстоящем снижении величины пошлины.

Как сообщалось ранее, в министерстве финансов сообщили, что с 1 января 2019 года экспортная пошлина на нефть будет снижена со 135,1 до 89 долларов за тонну.

«Изменение величины пошлины неожиданностью не является. И оно не окажет заметного влияния ни на работу нефтяных компаний, ни на цены на нефтепродукты в России. Вследствие проведенного налогового маневра основная тяжесть экспортной пошлины заменена на налог на добычу полезных ископаемых. Пошлина перестала быть столь значимой величиной.

На Западе цены на нефть и нефтепродукты снижаются. Российские нефтяные компании будут больше работать на внутреннем рынке, особенно с учетом начала отопительного сезона. Но заметных дополнительных доходов они не получат.

Цены на бензин не могут ни вырасти, ни упасть. Компании работают с минимальной рентабельностью, и они, конечно, хотели бы увеличить ее, но против этого возражает правительство: цены на топливо не должны расти ради поддержки конкурентоспособности экономики и во избежание социального напряжения», — отметил Дмитрий Кумановский.