Высокая экономическая турбулентность: почему не снизятся расходы на еду

Москва, , 15:30 — REGNUM Тратить треть доходов на еду для современной России в условиях низкой диверсификации экономики и низкого уровня доходов населения естественно. После развала социалистического лагеря Россия и другие страны, входившие в этот лагерь, занимали оставшиеся в рыночной системе места. И, собственно, с тех пор для большинства из них с экономической точки зрения ничего не изменилось, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик ООО «ЦАФТ» (Центр аналитики и финансовых технологий) Антон Быков.

«Зато страны, изначально входившие в рыночную систему, сейчас имеют привилегированное положение. Выражается оно в диверсифицированном ВВП, где большую долю занимает продукция с высоким уровнем добавленной стоимости. А в странах из социалистической системы, ВВП упрощался и становился все более уязвимым.

Так что в глобальной системе распределения капитала в страны, осуществляющие наиболее технологичный труд, приходило гораздо больше денег, чем в другие страны. И при общем продуктовом рынке граждане «западных» стран естественно тратили на питание гораздо меньше, чем другие», — пояснил эксперт.

А сейчас видно, что и в рыночной системе накапливается все большее количество противоречий, которые указывают на структурные проблемы современной системы распределения труда. Западные страны пытаются перенаправить движение капитала в свою сторону, вызывая тем самым снижение уровня жизни во всех остальных государствах.

«Чем конкретно закончится это преобразование сказать трудно, но совершенно точно, что этот период будет сопровождаться высокой экономической и финансовой турбулентностью. Для среднестатистического российского гражданина даже при самом мягком сценарии развития события это будет означать дальнейшее падение уровня реальных доходов и рост расходов на продукты питания в ближайшие годы», — считает Быков.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным исследования структуры расходов населения нескольких десятков стран Европы и Азии, в том числе — структуры доходов жителей России, оказалось, что среднестатистический гражданин РФ в 2017 году тратил на питание 31,2% своего ежемесячного дохода.

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