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Задолженность свердловчан за услуги ЖКХ возросла до 26,8 млрд рублей

Экономика

В сентябре 2017 года долги составляли сумму в размере 25,5 млрд рублей

Задолженность свердловчан за услуги ЖКХ возросла до 26,8 млрд рублей
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Долги по ЖКХ

Екатеринбург, 17 декабря 2018, 15:31 — REGNUM  В Свердловской области на конец сентября 2018 года задолженность с учётом предыдущих лет по оплате жилищно-коммунальных услуг составила 26,8 млрд рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Свердловскстата.

В ведомстве уточнили, что 1,3 млрд рублей задолженности населения и исполнителей коммунальных услуг являются безнадёжными. Всего, по данным Свердловскстата, за первые девять месяцев 2018 года жители региона оплатили коммунальные услуги на сумму 59,2 млрд рублей, что составляет 96,2% от предъявленных к оплате.

В Свердловской области 51,7% расчетов за услуги ЖКХ — это оплата теплоснабжения. Доля электроснабжения в общем объёме коммунальных услуг составляет 26,9%.

Напомним, что на конец июня 2017 года в Свердловской области сумма общего долга, с учётом предыдущих периодов, за услуги ЖКХ составляла 25,5 млрд рублей. За первые шесть месяцев прошлого года долг вырос на сумму 1,8 млрд рублей. В середине 2017 года сумма безнадёжного долга составляла один миллиард рублей.

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Долги за жилищно-коммунальные услуги
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