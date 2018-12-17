В Костромской области появился новый водопровод

Кострома, , 15:24 — REGNUM В городе Макарьеве Костромской области впервые за несколько десятилетий построили новый водопровод, сообщает областное телевидение «Русь». Строительство было реализовано в рамках программы «Местных инициатив». Стоимость работ не уточняется.

Водопровод, протяженностью 165 метров, снабжен водоразборной колонкой и пожарным гидрантом. У домов местных жителей установлены смотровые колодцы для плановых и аварийных ремонтных работ, а также для обслуживания и монтажа водопроводных сетей.

ИА REGNUM напоминает, что в текущем году в селах костромские власти обещали обновить в селах региона три водопровода общей протяженностью в 18 километров. Работы идут в рамках государственной программы устойчивого развития сельских территорий в регионе.

В деревне Ивановское Красносельского района новые сети запущены в эксплуатацию, в соседнем Сенцове — перекладку труб завершат в 2019 году. На данный момент завершен третий этап строительство нового водопровода в селе Вохма: заменено почти 7 километров водопроводных сетей, которые обеспечивают питьевой водой 14 улиц села. Расходы составили почти 31 миллионов рублей. Также на улице Промышленная был установлен новый колодец и водонапорная колонка, идет подключение домов к новому водопроводу.