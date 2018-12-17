«Звездочка» начала испытания исследовательского судна для Минобороны РФ

Архангельск, , 15:22 — REGNUM Центр судоремонта «Звёздочка» приступил к выполнению программы заводских ходовых испытаний океанографического исследовательского судна «Академик Александров» (проект 20 183). Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе предприятия. Всего в цикле испытаний «Академику Александрову» предстоит совершить несколько выходов в море. Программа первого этапа испытаний океанографического судна рассчитана на 10 суток. За это время экипаж судна и сдаточная команда, состоящая из работников «Звёздочки» и представителей подрядных организаций, выполнят проверку всех систем и механизмов транспорта вооружения, мореходность судна, его скоростные и манёвренные характеристики, работоспособность систем радиоэлектронного вооружения, основных технических средств. Впереди у «Академика Александрова» также испытания на мореходность в ледовых условиях, запланированные на I квартал 2019 года, заводские и государственные испытания, провести которые предстоит с открытием навигации в Белом море. Передача судна заказчику запланирована на III квартал 2019 года.

Напомним, строительство ОИС «Академик Александров» ведется на верфи ЦС «Звёздочка» по заказу Министерства обороны РФ. Проект разработан ЦМКБ «Алмаз» (г. Санкт-Петербург) и утверждён в августе 2014 г. В ходе строительства ОИС «Академик Александров» проектанту и верфи-строителю пришлось решать ряд сложнейших задач, связанных с импортозамещением значительного объёма устройств и судового оборудования.

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Справка:

ОИС «Академик Александров» — судно усиленного ледового класса предназначенное для проведения поисковых, подъёмных и спасательных операций, буксировки, обследования затонувшей и установленной на дне техники, мониторинга районов деятельности флота, районов проведения испытаний, потенциально опасных донных объектов, исследования районов экономической деятельности и установки в них донного навигационного, контрольно-измерительного и другого оборудования. Основные технические характеристики океанографического исследовательского судна пр. 20 183: водоизмещение — 5800 т; экипаж — 70 человек, скорость — до 14 узлов. Судно оснащено грузовым трюмом, большегрузным и вспомогательным кранами, системой динамического позиционирования, вертолётной площадкой для эпизодического приёма вертолетов. Судно имеет усиленный ледовый класс Arc5.