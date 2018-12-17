В Костромской области откроют 3 центра онкопомощи

Кострома, , 15:20 — REGNUM Костромские власти обещают открыть в регионе 3 центра амбулаторно-онкологической помощи, сообщает пресс-служба губернатора области. Центры должны помочь выявлять онкологические заболевания на ранней стадии и в короткие сроки приступать к лечению.

Прием в таких центрах планируется проводить в одно посещение — в течение 24 часов наличие патологии будет опровергнуто или подтверждено. Специализированные учреждения планируется открыть:

в Костроме — в начале 2020 года;

в Шарье — в 2021 году;

в Галиче — к 2022 году.

В Костроме будет построено новое здание для центра с 8 кабинетами онкологов и кабинетами ультразвуковой и эндоскопической диагностики. Центры в Шарье и Галиче будут открыты на базе окружных больниц.

«Диагностическое оборудование в центры будет приобретено на федеральные средства в рамках программы по борьбе с онкологическими заболеваниями. Строительство и переоборудование зданий, в которых разместятся центры — на средства бюджета региона», — отмечает пресс-служба.

ИА REGNUM напоминает, что в Костромской области может появится современный онкологический центр. В пресс-службе губернатора области отмечали, что «на проект по достройке корпуса онкологического диспансера и его оснащению современной медицинской техникой из федерального бюджета будет выделено 2 миллиарда 300 миллионов рублей».

Для начала работ необходимо разработать проектно-сметную документацию. На эти цели местные депутаты решили потратить 20 миллионов рублей.