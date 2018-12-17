Отечественный софт необходим: к санкциям присоединился Microsoft

Москва, , 15:17 — REGNUM К сожалению, решение заменить иностранные товары на отечественный софт можно назвать популизмом, так как качественных аналогов нет. Но, если подойти к этой ситуации с точки зрения безопасности государственных компаний, то это является необходимым шагом для реализации в ближайшее время, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Института трейдинга и инвестиций «Феникс» Евгений Удилов.

Информация о том, что Microsoft присоединился к антироссийским санкциям, прошла 20 ноября по всем крупным и профильным российским СМИ. Это стало неплохим поводом получить «пинок» российским компаниям, которые несут ответственность за импортозамещение.

«Целесообразность экономическая в данном решении заключается только в угрозе функционированию госучредений, если такие компании как Microsoft прекратят сотрудничество с российским потребителем. Отвечая на вопрос о необходимости действий — стоит сфокусироватьсяя на потенциальной угрозе от санкций и понять, что это действительно необходимые решения», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, российские государственные компании должны запланировать поэтапный переход на отечественное программное обеспечение (ПО) до 2022 года. Соответствующую директиву подписал 6 декабря 2018 года первый зампред правительства РФ Антон Силуанов.

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