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В Усть-Каменогорске построят новый микрорайон, рассчитанный на 1000 домов

Экономика

Все квартиры будут реализованы в рамках программы «7-20-25»

Усть-Каменогорск, Казахстан, 17 декабря 2018, 15:24 — REGNUM  Аким (глава) Восточно-Казахстанской области Данил Ахметов посетил строительную площадку нового строящегося микрорайона в Усть-Каменогорске, сообщает 17 декабря издание BNews.

На первоначальном этапе в микрорайоне построят 54 благоустроенных частных дома. Согласно генеральному плану, микрорайон рассчитан на 1000 домов. В настоящее время закончены земельные работы. Ведется укладка фундамента.

Ахметов отметил, что все квартиры будут реализованы в рамках программы «7−20−25» через банк «Жилстройсбербанк».

Как сообщало ИА REGNUM, с 1991 года по сентябрь 2018 года в Казахстане было введено в эксплуатацию 134,622 млн кв. метров жилья. В 2018 году Казахстан занял четвертое место по вводу жилья среди стран СНГ.

Читайте ранее в этом сюжете: За 27 лет в Казахстане ввели в эксплуатацию более 130 млн кв. метров жилья

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Строительство жилья
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