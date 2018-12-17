В Раде хотят снизить цены на газ

Киев, , 15:10 — REGNUM Прибыль Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украина» фактически сравнялась с российским «Газпромом» за счет «грабительских тарифов» на газ для населения и предприятий. Об этом 17 декабря на заседании согласительного комитета Рады заявил украинский депутат, сопредседатель депутатской группы «Возрождение» Виктор Бондарь.

«В 2017 году прибыль «Нафтогаза» составила 39 млрд грн., это почти 1,5 млрд долл. Если сравнить, то российский «Газпром» за тот же период показал прибыль около 1,6 млрд долл. Это практически совокупные цифры, они совпадают. «Укргаздобыча» показала прибыль 30,5 млрд грн. — это 1,1 млрд долл. Вместе они нам показывают 2,6 млрд долл прибыли. Если посчитать еще и прибыль «Укртрансгаза» — это еще 3 млрд долл прибыли, которую получает Украина. Но есть еще более впечатляющие цифры», — рассказал Бондарь.

Он сообщил, что на Украину газ поставляет 80 компаний-посредников по цене от 300 до 500 долл за 1 тыс. куб.м. газа.

«Когда мы начали разбираться, как формируется цена на европейский газ, то выяснилось, что за 2017 год поставки газа в Украину уже осуществляли 80 компаний-посредников, которые уже поставили практически 14 млрд куб.м. газа и увеличили объемы поставки газа на 27%. Сегодня они поставляют нам газ по цене от 300 до 500 долл за 1 тыс. куб.м. газа», — добавил Бондарь.

По его словам, ежегодно европейские посредники зарабатывают более 3 млрд долл на перепродаже Украине российского газа.

«Газ заходит в Украину с газораспределительной станции «Вельке-Капушаны» на словацко-украинской границе… Весь этот газ покупается у европейских посредников, но страной производителем всего этого газа является Россия. Сегодня имеем российский газ, за который дополнительно платим транзитные средства. На этом европейские посредники зарабатывают от 2,1 млрд долл до 3,2 млрд долл в год», — рассказал Бондарь.

Он также призвал спикера Рады Андрея Парубия вынести на голосование проект постановления о вводе моратория на повышение тарифов.

«Требую вынести и поставить на голосование проект постановления, который подписали шесть глав фракций и групп, чтобы остановить рост тарифов и провести энергоаудит тарифов, которые сегодня существуют… Сегодня 250 млрд грн (8,983 млрд долл) — это прибыль двух государственных компаний, которые вместе с так называемыми европейскими посредниками выкачивают деньги из украинцев и украинской промышленности. Это фактически четвертая часть бюджета Украины. У нас возникает вопрос: почему не пускают Счетную палату к проверке этих фактов?» — подытожил Бондарь.

Как сообщало ИА REGNUM, за 11 месяцев 2018 года группа компаний «Нафтогаз Украина» оплатила в государственный бюджет $4,373 млрд налогов и дивидендов, что на $501 млн превышает совокупный показатель за весь 2017 год.

«За 11 месяцев 2018 года группа Нафтогаз оплатила в государственный бюджет 121,2 млрд грн налогов и дивидендов, что на 13,9 млрд грн превышает совокупный показатель за весь 2017 год. В январе-ноябре 2018 года поступления от группы составили около 18% от общих доходов государственного бюджета. Группа Нафтогаз остается крупнейшим налогоплательщиком в Украине», — говорится в сообщении НАК.

По данным на 29 декабря 2017 года, «Нафтогаз» заплатил в государственный бюджет 106 млрд грн (3,825 млрд долл). Налоговые отчисления группы «Нафтогаз» почти в 1,5 раза превысили платежи за 2016 год, что составило около 14% от общих доходов бюджета.

Напомним, в декабре во многих областях Украины потребители газа начали получать платежки за газ с повышенными ценами и насчитанными долгами за якобы потребленный ранее газ. В октябреГройсман заявил о повышении цены на газ для населения на 23,5% (до 307 долл за 1 тыс кубометров) с 1 ноября. «Цены на газ для населения с 1 ноября вырастут на 23,5%. Это то, что нам удалось невероятными усилиями достичь вследствие этих переговоров (с МВФ — ред.)», — констатировал Гройсман.