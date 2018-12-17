Молодежь Южной Кореи выбирает коммунальное жилье

Сеул, , 15:23 — REGNUM По статистике, в Южной Корее молодежь является самой бедной категорией населения, однако молодое поколение не прибегает к помощи государства. В последнее время «коммунальное жилье» становится альтернативой съему отдельной жилплощади, сообщает KBS News.

Например, некогда старое общежитие для студентов и малоимущих людей стало своего рода «коммунальным жильем».

Месячная аренда такого типа жилья составляет 290 000 вон (~ 17 000 рублей), что на 30% дешевле, чем съем отдельной жилплощади.

Также коммунальное жилье предоставляется молодым семьям.

На территории Кореи существует 68 общественных организаций, которые строят соц. жилье. Более 1000 зданий насчитывается по всей стране, включая Сеул, Кенги, Чонбук.

Для того чтобы соц. жилье стало альтернативой для молодежи, необходима активная поддержка государства.