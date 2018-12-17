В Новосибирске пройдет заседание Совета по развитию цифровой экономики

Новосибирск, , 15:04 — REGNUM В Новосибирске 18 декабря, на территории предприятия «Элтекс» пройдет второе заседание Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации под председательством вице-спикера верхней палаты парламента, секретаря Генерального совета партии «Единая Россия» Андрея Турчака.

В заседании также примут участие вице-премьер РФ Максим Акимов, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков, заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Андрей Чибис и главы субъектов РФ.

Тема второго заседания Совета — «Цифровые регионы: лучшие практики и стратегии развития». Участники обсудят обеспечение баланса федеральных и региональных интересов в рамках реализации национального проекта «Цифровая экономика».

На заседании пойдет речь о цифровой экономике как комплексной стратегии регионального развития. Основной вопрос повестки — решить, как повысить вовлеченность регионов в реализацию национального проекта «Цифровая экономика» и обеспечить учет их реальных возможностей и интересов. С докладами выступят вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, заместитель Председателя Правительства РФ Максим Акимов.

Участники заседания обсудят практические вопросы цифровизации в субъектах Российской Федерации. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов расскажет об опыте своего региона в разработке программы цифровизации. С докладом на тему региональных программ «Умный город» выступит заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Андрей Чибис. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников расскажет о региональном опыте создания инфраструктуры для цифровой экономики.

В ходе заседания также планируется обсудить систему оценки Советом степени цифровизации регионов («рейтинг цифровизации») и возможность учета результатов такой оценки при рассмотрении Правительством вопросов финансовой поддержки субъектов РФ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, решение о создании Совета по развитию цифровой экономики было принято Советом Федерации в апреле 2018 года. В его состав вошли сенаторы, представители профильных министерств и ведомств, главы ряда регионов, представители научной общественности, отраслевых союзов, бизнеса и госкомпаний.

Согласно положению о Совете в его задачи входит изучение состояния и тенденций развития цифровой экономики; экспертный анализ проектов федеральных законов и иных нормативных правовых актов в области развития цифровой экономики; мониторинг практики применения законодательства РФ и субъектов в области развития цифровой экономики, а также подготовка предложений по формированию и реализации государственной политики в области развития цифровой экономики и другие задачи.