«КамАЗ» совместно с партнёрами из Китая запустил производство сцеплений

Набережные Челны, Татария, , 15:00 — REGNUM Новую линию по производству сцеплений для грузовых автомобилей запустила в Набережных Челнах компания «КамАЗ» совместно с партнёрами из Китая, сообщает 17 декабря пресс-служба российского предприятия.

Выступая на торжественной церемонии запуска нового производства, генеральный директор ПАО «КамАЗ» Сергей Когогин сообщил, что созданное совместное предприятие стало ещё одной возможностью для китайских инвесторов расширить своё присутствие в России, а также показателем привлекательности автопромышленного гиганта для иностранных компаний.

В свою очередь, глава компании «Идун Клатч» Мен Цинхун отметил, что новое предприятие может достигнуть международного уровня.

«За год с небольшим мы завершили отладку линии производства. И это результат добросовестной и слаженной работы всего коллектива», — сказал представитель китайской стороны.

Новое производство ориентировано на выпуск грузовых автомобилей как на российском, так и на внешнем рынке. Мощность линии позволит изготавливать от 60 тыс. до 100 тыс. комплектов сцеплений в год.

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