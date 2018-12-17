Проект Hitachi по строительству АЭС в Великобритании будет заморожен

Токио, , 19:16 — REGNUM 16 декабря японский конгломерат Hitachi принял решение заморозить на неопределенный срок строительство ядерных реакторов в Уэльсе из-за трудностей, связанных с финансированием растущих расходов по проекту.

Однако, если этот проект будет сорван, то все ядерные направления за рубежом, которые продвигает правительство в лице премьер-министра Японии Синдзо Абэ в рамках его «стратегии роста», будут поставлены под угрозу.

По сообщению японского информационного агентства «Киодо Цусин», Mitsubishi и Toshiba уже отказались от подобных проектов в Турции и Соединенных Штатах. Hitachi, в свою очередь, рассматривала продажу половины своих акций в британской компании Horizon Nuclear Power для выделения средств на строительство реакторов, однако не нашла инвесторов.