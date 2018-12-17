В Петербурге отвергли идею Албина реконструировать СКК за счет города

Санкт-Петербург, , 14:50 — REGNUM В Санкт-Петербурге с подачи вице-губернатора Игоря Албина правительство города не одобрило предложение совладельца клуба СКА Геннадия Тимченко реконструировать спортивно-концертный комплекс «Петербургский» (СКК) и создать современную хоккейную арену. Бизнесмен просил выделить под застройку прилегающую к объекту территорию. Таким образом Тимченко планировал окупить многомиллиардный проект. Однако Албин предложил провести все работы за счет городского бюджета.

Многие не разделили позицию Албина. Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга выразила уверенность, что городу ни к чему дополнительная финансовая нагрузка. Её поддержал коллега Андрей Анохин. Он заявил, что симпатизирует имиджевым проектам города, но считает, что нельзя допускать хищений как при строительстве «Газпром Арены». Анохин подчеркнул: необходимо контролировать каждую копейку.

«Надо быть очень сдержанными и выверенными, десять раз просчитывать эффективность и целесообразность вложения в такие проекты бюджетных денег, а самое главное — понимать, какие плюсы город будет получать», — заявил парламентарий.

По мнению экспертов, учитывая, как проходила стройка стадиона на Крестовском острове, внимание к Игорю Албину, вероятно, будет особенно пристальным.