«Рычагов» умерить аппетит граждан РФ нет: о расходах на еду

Москва, , 14:42 — REGNUM К сожалению, уровень реальных располагаемых доходов жителей России, то есть скорректированных на величину инфляции и после уплаты всех обязательных платежей, продолжает снижаться. При этом темпы роста стоимости продуктов питания существенно обгоняют темпы роста заработных плат, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев.

«Так что не удивительно, что в списке стран, чьи граждане тратят на еду наиболее значительную долю своего дохода, Россия занимает весьма прискорбное место. И факторов, способных радикально изменить ситуацию в ближайшем будущем, нет», — считает эксперт.

По его мнению, на настоящий момент не существует никаких экономических рычагов, которые могли бы заметно улучшить производительность труда и, как следствие, величину доходов подавляющего числа российских граждан достаточно быстро. Социальные программы, направленные на помощь малоимущим, охватывают крайне незначительную часть населения и на картину в целом практически не влияют.

«Шансов на то, что каким-то чудом бюджет страны начнет наполняться стремительными темпами, нет никаких (версии с марсианами мы не рассматриваем). Так что в 2019 году ситуация вряд ли сумеет поменяться в лучшую сторону. Правда, и изменения в худшую сторону, если таковые произойдут, будут носить весьма ограниченный характер», — полагает Коренев.

Как сообщало ИА REGNUM, агентство РИА Рейтинг провело исследование структуры расходов населения нескольких десятков стран Европы и Азии, в том числе — структуры доходов жителей России. По результатам исследования оказалось, что среднестатистический гражданин РФ в 2017 году тратил на питание 31,2% своего ежемесячного дохода.

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