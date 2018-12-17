«Ямал СПГ» построит еще один комплекс сжижения природного газа

Москва, , 14:40 — REGNUM Проект строительства на ресурсной базе в Ямало-Ненецком АО нового комплекса сжижения природного газа, подконтрольного НОВАТЭКу завода «Ямал СПГ», получил одобрение Главгосэкспертизы России, сообщает 17 декабря пресс-служба ведомства.

Отмечается, что производительность нового комплекса составит до 1 млн тонн в год. При этом он будет технологически связан с «Ямал СПГ»: проектируемые технологические объекты интегрируются в существующие мощности завода. В соответствии с представленными решениями, комплекс подготовки и сжижения газа будет построен на площадке предприятия в поселке Сабетта.

В рамках реализации проекта предусматривается прокладка инженерных сетей и трубопроводов от установки подготовки газа до установки его сжижения по наземным эстакадам.

Ранее председатель правительства России Дмитрий Медведев принял участие в открытии третьей очереди завода, за счет досрочного запуска которой предприятие вышло на полную проектную мощность в 16,5 млн тонн СПГ в год.

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