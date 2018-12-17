Лукашенко: Белоруссия может лишиться $500 млн из-за налогового маневра РФ

Минск, , 14:24 — REGNUM Налоговый маневр в российской нефтяной отрасли не приведет к экономической катастрофе в Белоруссии, заявил президент страны Александр Лукашенко. Об этом сообщает 17 декабря «БелТА».

По словам белорусского лидера, даже если не удастся договориться с Россией по компенсациям, потери экономики республики в 2019 году составят $400−500 млн.

«Это приличные деньги, но не катастрофа для страны», — подчеркнул Лукашенко.

Глава государства отметил, что Минск вынужден будет переформатировать внутреннюю и внешнюю политику, а также финансовые отношения с Москвой.

Напомним, с 1 января 2019 года в России стартует финальная стадия налогового маневра в нефтяной отрасли. К 2024 году в рамках указанного механизма будут обнулены экспортные пошлины на нефтепродукты и увеличен налог на добычу полезных ископаемых.

Минск рассчитывал на получение от Москвы компенсаций, сумма которых в 2019 году составила бы более $300 млн, однако 14 декабря глава Минфина РФ Антон Силуанов подчеркнул, что РФ не обещала компенсировать Белоруссии потери от маневра.

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