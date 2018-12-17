Конкурс «Мой первый бизнес»: 53 страны, почти 66 тысяч заявок

Москва, , 14:12 — REGNUM Почти 66 тысяч школьников из 53 стран подали заявки для участия в конкурсе «Мой первый бизнес».

Регистрация на конкурс проходила с 1 октября по 10 декабря. За это время было подано 675 266 заявок, больше всего из Москвы и Санкт-Петербурга, Новосибирской и Свердловской областей, Краснодарского края и Республики Татарстан.

«Отрадно, что конкурс интересен и молодежи из-за рубежа: из общего числа поступивших заявок 65 960 — из других стран. Больше всего заявок пришло из Беларуси (23 315), Казахстана (18 454) и Украины (11 583). Свои проекты представили и школьники из европейских стран, например, Латвии (1139), Германии и Нидерландов (по 725), Великобритании (333), Чехии (168), а также Франции (154) и Италии (123)», — рассказал заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Владислав Даванков.

Всего, уточнил он, на платформе проекта зарегистрировались и выполняют задания школьники из 53 государств.

«Есть заявки и из стран дальнего зарубежья: Бразилии (1026), США (478), Канады (80), Китая (73), Индии (27), а также Японии (25) и Сингапура (22)», — добавил заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей».

Напомним, в 2018—2019 годах в конкурсе представлено 5 треков.

Победители получат 100 сертификатов на обучение в РЭУ им. Плеханова, 20 IPhone XS, 20 MacBook, 10 игровых приставок PS4, 1000 портативных колонок, 1500 путевок на образовательные бизнес-интенсивы, 200 путевок в лагерь «Орленок», 10 сертификатов для учителей на поездку в Москву на специальный образовательный курс и многое другое.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, конкурс «Мой первый бизнес» — одного из флагманских проектов АНО «Россия — страна возможностей», указ о создании которой Президент России Владимир Путин подписал 22 мая 2018 года.