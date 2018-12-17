Принята Стратегия развития Воронежской области до 2035 года

Воронеж, , 14:07 — REGNUM Стратегия социально-экономического развития Воронежской области до 2035 года принята сразу в двух чтениях на заседании областной думы 17 декабря, сообщила пресс-служба думы.

Документ определяет приоритетные направления развития области на ближайшие 17 лет. Так, в соответствии с программой стратегии, за этот период предполагается существенный рост уровня жизни населения: рост доходов жителей должен увеличиться в 3 раза, а уровень бедности, напротив, сократиться в два раза.

В числе задач стратегии также — рост численности населения области на 3,8%, увеличение доли благоустроенного жилищного фонда до 91,4% и обеспечение доступности и повышение качества образовательных услуг: уже к 2024 году в одну смену в регионе должны учиться 98% школьников.

Отметим, что в разработке документа участвовали 450 экспертов, 14 рабочих групп. Проект «Стратегии-2035» прошел общественное обсуждение, в октябре он был согласован в Минэкономразвития РФ.