В Барнауле обсудили повышение эффективности сельского хозяйства

Барнаул, , 13:59 — REGNUM Актуальные вопросы развития агропромышленного комплекса Алтайского края обсудили участники научно-практической конференции «Высокоэффективное агрохозяйство: средства защиты и стимулирования роста растений», которая прошла в Алтайском государственном университете. Об этом 17 декабря сообщает пресс-служба вуза.

В конференции приняли участие представители научных и образовательных организаций, органов власти, агробизнеса региона, а также руководители сельских хозяйств Алтайского края — всего около 200 человек. Организаторами мероприятия кроме АлтГУ выступили министерство сельского хозяйства Алтайского края, Алтайский государственный аграрный университет и компания «НЕО».

Темы докладов конференции касались повышения эффективности применения средств защиты растений, опыта применения средств стимулирования роста и защиты растений в хозяйствах Алтайского края, технологических средств защиты посевов от птиц, агрометеорологического мониторинга для адаптации технологий земледелия и оценки погодных рисков.

Как пояснил представитель оргкомитета конференции, заведующий кафедрой зоологии и физиологии биологического факультета АлтГУ, д.б.н. Александр Мацюра, основной целью мероприятия является объединение усилий учёных, проводящих исследования в области сельского хозяйства, и представителей агробизнеса.

В вузе отметили, что конференция призвана повысить уровень квалификации специалистов сельхозпредприятий, районов края в области высокоэффективного агрохозяйства, рассказать им о существующих ноу-хау в земледелии и новинках, готовых к внедрению.

Читайте также: На Алтае убеждены, что заниматься сельским хозяйством «опять стало модно»