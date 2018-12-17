Россия ограничила поставки из Китая кормов для животных

Москва, , 13:58 — REGNUM Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) временно ограничила поставки в РФ из Китая кормов для животных, говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что поставки ограничены с 14 декабря. Соответствующее решение принято в рамках борьбы с распространением вируса африканской чумы свиней. Исключения составляют корма и добавки, прошедшие специальную обработку, которая гарантирует разрушение вируса.

Напомним, ранее в Китае были подтверждены новые вспышки африканской чумы свиней в северной провинции Шэньси и южной провинции Гуйчжоу.

Отметим, что чума свиней крайне опасное и неизлечимое заболевание, которое не опасно для человека, но наносит огромный вред сельскому хозяйству. Первый случай АЧС был зафиксирован в КНР в августе этого года в провинции Ляонин. С тех пор десятки вспышек были зафиксированы в десятках провинциях страны.

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