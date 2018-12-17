Пул «прорывных» инновационных проектов сформирован в Чувашии: список

Чебоксары, , 13:47 — REGNUM В Чувашии составлен список крупных инвестиционных проектов в сфере промышленности, который минэкономразвития республики обозначила как «пул «прорывных» инновационных проектов». В нём — 24 проекта. Они представлены в рамках государственной программы Чувашиии «Развитие промышленности и инновационная экономика», передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Цель подпрограммы «Инновационное развитие промышленности Чувашской Республики» — формирование единого инновационного пространства и реализация государственной политики в области инновационного развития промышленности. Сроки реализации — 2019−2035 годы, общий объем финансирования подпрограммы прогнозно составит 8 909 739,3 тыс. рублей, из них средства республиканского бюджета — 106 989,3 тыс. рублей, внебюджетные источники — 8 802 750 тыс. рублей.

Основным мероприятием данной подпрограммы является «Реализация крупных инвестиционных проектов в промышленности Чувашской Республики (пул «прорывных» инновационных проектов)». В «пул» вошли 24 проекта, из них треть приходится на два предприятия — «Промтрактор» и электроаппаратный завод.

В список вошли четыре проекта ПАО «Промтрактор»: производство новых моделей импортозамещающей промышленной техники, производство гусеничных сельскохозяйственных тракторов 3−6 класса, поставка на производство инновационной тележки и создание центра производства трансмиссий. Ещё четыре проекта представило АО «ЧЭАЗ»: разработка и освоение производства электромагнитных контакторов на токи от 6 до 150 А, воздушных низковольтных автоматических выключателей на токи от 630 до 4000 А, серии электроприводов на базе российских синхронных двигателей для станков-качалок нефти с применением беспроводных систем передачи данных и разработка нового поколения серии установочных автоматических выключателей для импортозамещения электрооборудования в наукоемких отраслях промышленности.

Также вошли в «пул» два проекта АО «ЧПО им. В.И. Чапаева»: создание высокотехнологичного производства уплотнительных элементов для нефтегазодобывающей промышленности, а также модернизация комплекса по серийному выпуску детских резиновых и пластизольных мячей и игрушек. Ещё два проекта признаны «прорывными» от АО «Лента»: производство текстильных контактных лент «липучки» и техническое перевооружение. Два проекта — в химической промышленности: производство перекиси водорода мощностью 50 тыс. тонн в год (АО «Группа Оргсинтез»)», модернизация кремнийорганического комплекса и расширение линейки выпускаемой продукции (ПАО «Химпром»).

Кроме того, в список вошли проекты, которые планируется реализовать на базе предприятий АО «НПО «Каскад», АО «ЭЛАРА», ЗАО «Чебоксарское предприятие «Сеспель»), ПАО «НПО «Энергомодуль», ОАО «ВНИИР» и «ВНИИР-Прогресс», общества с ограниченной ответственностью «Инструментально-экспериментальный завод», «Фросто», «НПП «Бреслер», «Аурат-СВ».