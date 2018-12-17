Не конкурент: почему США отказались от учений в Арктике

Москва, , 13:46 — REGNUM По сей день Россия, Китай и США борются за влияние и контроль в Арктике. Имея более половины всей арктической береговой линии вдоль своих северных берегов, Россия долгое время стремилась к экономическому и военному доминированию в той части мира, где может скрываться до $35 трлн неиспользованной нефти и природного газа, не говоря уже о ряде полезных ископаемых, включая золото, серебро, алмаз, медь, титан, графит, уран и другие ценные редкоземельные элементы. С отступлением льда эти ресурсы будут становиться все более доступными, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов.

Теперь Китай продвигается в Арктику, объявив в ноябре о своих амбициях по развитию «Полярного шелкового пути» через регион, поскольку потепление глобальной температуры открывает новые морские пути и экономические возможности на вершине мира. На декабрьском совещании ученых-климатологов в Новом Орлеане группа из Национального управления океанических и атмосферных исследований заявила, что Арктика в том виде, в котором мы ее знаем, теперь ушла в прошлое. Придумав новую фразу — «Новая Арктика» — они описали резкий скачок в потеплении поверхности океана и уменьшение морского льда с 2000 года как беспрецедентный за последние 1500 лет.

«По мере того, как лёд отступает, корпорации и правительства приближаются. Морские портовые сооружения, добыча полезных ископаемых, нефте‑ и газопроводы, а также новые дороги, железные дороги и взлетно-посадочные полосы для их обслуживания прибывают в регион ускоренными темпами. Инвентаризация запланированных, незавершенных, или отмененных арктических инфраструктурных проектов, составленная глобальной финансовой компанией Guggenheim Partners, насчитывает около 900 проектов, требующих в общей сложности 1 триллион долларов инвестиций, некоторые из которых уже находятся в процессе реализации. Имея при этом потенциальных проектов на $300 млрд, которые либо завершены, либо находятся в движении, либо предлагаются», — пояснил эксперт,

Россия является явным лидером в развитии инфраструктуры Арктики. Крупнейшая в мире страна решила вновь открыть некоторые заброшенные военные объекты советской эпохи и разместить новые объекты и аэродромы на своей северной территории, а также создать ряд морских портов вдоль своей северной береговой линии. Контролируемая государством нефтяная компания «Роснефть» начала бурение самой северной части на арктическом шельфе России в прошлом году, пытаясь открыть месторождение, которое могло бы содержать более полумиллиарда баррелей нефти. В июне «Роснефть» обнаружила свое первое месторождение в море Лаптевых в восточной части Арктики. Между тем российский энергетический гигант «Газпром нефть» уже качает нефть из-под арктических вод через другое морское месторождение в Печорском море.

«Конечная цель России: к 2050 году добывать на арктическом шельфе нефти от 20% до 30%. Страны борются за свое положение, поскольку меняющийся климат делает Арктику более доступной для судоходства и добычи природных ресурсов. Условия на Крайнем Севере все еще тяжелы, требуя специализированных судов. Это особенно остро ощущается в США, в основном из-за нехватки ледокольного потенциала по сравнению со странами Арктики, в частности, с Россией. В США их всего два, только один из которых — тяжелый ледокол, способный работать в Арктике и Антарктиде.

Дело в том, что США направила все свои усилия на создание нефтяных танкеров и поэтому конкурировать с Россией она не может и вряд ли будет. Просить о помощи Россию США также не будут. Поскольку в силу сложившихся напряженных отношений с Россией для них это будет унижением», — высказал свое мнение Гасанов.

Как сообщало ИА REGNUM, командование береговой охраны США вынуждено было отказаться от идеи проведения арктических учений из-за сомнений в надежности единственного американского тяжелого ледокола и опасений, что в случае экстренной ледовой ситуации придется обратиться к помощи России.

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