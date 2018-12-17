Лукашенко: «налоговый манёвр» России не обрушит экономику Белоруссии

Минск, , 13:45 — REGNUM В связи с реализацией Россией «большого налогового манёвра» в нефтяной сфере и отсутствием выплаты Белоруссии «компенсации» за изменение российского налогового законодательства экономика постсоветской республики не обрушится. В этом 17 декабря заверил Александр Лукашенко участников совещания, прибывших с докладом об окончательных вариантах проектов Налогового кодекса и закона о бюджете республики на 2019 год, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

По словам Лукашенко, присутствует множество разных точек зрения и мнений на последствия отсутствия договорённостей с правительством РФ по вопросу проводимого в России налогового манёвра. Лукашенко подчеркнул, что в результате прогнозируемых изменений для Белоруссии в очередной раз в ЕАЭС и Союзном государстве ухудшаются условия функционирования экономики.

«Меня настораживает, что белорусы заволновались. Я хочу прямо сказать: волноваться абсолютно нет причин. Это наша проблема — руководства страны, — которую мы должны решить. Даже при худшем варианте ничего не обрушится. А что касается 2019 года, то вообще разговоров нет. Поэтому надо спокойно жить и работать, — сообщил Лукашенко. — Если мы не договоримся, то этот налоговый маневр на нас навалом будет идти постепенно с 2019 по 2024 год. В 2019 году, если вдруг, то мы можем потерять около $400−500 млн . Да, это приличные деньги, но не катастрофа для страны».

«И вообще никакой катастрофы не будет. Просто мы будем вынуждены переформатировать в какой-то степени нашу внутреннюю, внешнюю политику. И особенно все, что связано с финансами», — подчеркнул руководитель республики.

Он заверил в неизменности проводимой им политики «во что бы то ни стало» и призвал успокоить взволнованных белорусов. Лукашенко потребовал, чтобы при бюджетном планировании на 2019 и последующие годы закладывались только необходимые расходы, — «чтобы никаких люфтов и зазоров в проекте бюджета не было», а также не было «заначек» и «излишеств».

"Мы должны считать каждую копейку», — акцентировал он внимание участников совещания.

«Никаких закупок автомобилей, кроме централизованных. И у нас свое автомобильное производство. Я прошу это иметь в виду. Никаких расходов на разного рода ненужные поездки, разъезды и командировки. Надо с этим заканчивать, — потребовал Лукашенко. — Хватит ездить по конференциям. У нас практически в каждом государстве, где проходят эти конференции, есть посольства. Ориентируйте их, и пусть они этим занимаются».

Посещать разного рода мероприятия нужно только в том случае, если это принесет финансовую выгоду государству или будет способствовать позитивному формированию имиджа Белоруссии, отметил он. Соответствующие изменения в бюджет могут быть переданы на утверждение членам Национального собрания Белоруссии.

Напомним, что по итогам межправительственных переговоров 11 и 13 декабря правительство РФ отказалось рассматривать будируемый официальным Минском вопрос о выплате «компенсации» правительству Белоруссии за осуществление «налогового манёвра» в нефтяной сфере. После серии резких заявлений Лукашенко в адрес Кремля, в том числе 14 декабря на встрече с участниками заказного «пресс-тура» российских региональных СМИ в Белоруссию, глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил: «Россия не давала Белоруссии каких-либо обещаний по выплате компенсаций за изменения налогового законодательства в России. Считаем такие изменения, в том числе налоговый маневр в нефтегазовой отрасли, внутренним делом РФ».

На 25 декабря запланирован визит Александра Лукашенко в Москву, где он намерен снова убеждать Владимира Путина в выплате «компенсации» Белоруссии.

Министр финансов Белоруссии Максим Ермолович 13 декабря заявил, что «потери» Белоруссии от реализации в России налогового манёвра в нефтяной сфере составят $300 млн в 2019 году, а сам Лукашенко 14 декабря оценил общие «потери» республики «до 2025 года до 10,8 млрд долларов из-за налогового манёвра».