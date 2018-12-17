В Забайкалье подешевел бензин, но радоваться рано

Чита, , 13:43 — REGNUM В Забайкальском крае зафиксировано снижение цен на бензин марок АИ-92 (на 5% или на 2,33 рубля) и АИ-95 (на 5,22% или на 2,24 рубля). Дизельное топливо подешевело на 2,79% (1,44 рубля). Об этом 17 декабря на совещании под руководством главы Забайкалья Александра Осипова заявил министр экономического развития региона Сергей Новиченко, ссылаясь на данные статистиков.

По словам Новиченко, ситуация «находится на контроле». Однако, как сообщили ИА REGNUM в краевом правительстве, Александр Осипов поручил продолжать мониторинг цен на ГСМ. Он подчеркнул, что об успехах говорить преждевременно.

«Нужно и далее вести мониторинг цен и принимать необходимые меры реагирования. Особое внимание прошу обратить на своевременную поставку топлива и обеспеченность им розничных продавцов», — резюмировал врио губернатора Забайкальского края.

В региональном правительстве напомнили, что резкий рост стоимости автомобильного топлива в Забайкалье произошёл осенью 2018 года. Осипов, посетив АЗС Читы, поручил заняться вопросами снижения цен на топливо.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 12 декабря на АЗС в центре Читы АИ-92 можно купить по цене 43,6 рубля за литр, АИ-95 — 45,3 рубля, а АИ-98 подешевел до 51,1 рубля. Дизельное топливо отпускалось по 49,9 рубля за литр.

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