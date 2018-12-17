Президент Южной Кореи провел собрание по развитии экономики

Сеул, , 13:40 — REGNUM Президент Южной Кореи Мун Джэин впервые после своей инаугурации возглавил собрание по развитии экономики, сообщает KBS News.

Президент Мун заявил, что правительству необходимо принять дополнительные меры, среди которых — увеличить заработную плату и сократить рабочие часы.

Стоит отметить, что президент заговорил о дополнительных мерах по повышению минимальной ставки заработной платы спустя 7 месяцев, после обсуждения национальной финансовой стратегии.

Президент Мун подчеркнул, что примет меры в поддержку владельцев малого бизнеса, среди которых снижение комиссии при оплате картой и защита прав арендатора.