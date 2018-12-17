Бизнес уже предложил необходимую модель: о переходе на отечественное ПО

Санкт-Петербург, , 13:19 — REGNUM Вопрос о переходе госорганов на отечественное программное обеспечение был изначально поставлен некорректно, время упущено, но бизнес сможет быстро адаптировать свои услуги, если государство примет разумные правила игры, уже предложенные участниками рынка, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в понедельник, 17 декабря, президент некоммерческого партнёрства производителей ПО «Руссофт» Валентин Макаров, комментируя информацию о подписании директивы о переходе госкомпаний на отечественное ПО.

Ранее газета «Ведомости» сообщила, что первый вице-премьер Антон Силуанов подписал директиву о переходе российских госкомпаний на преимущественно отечественное ПО до 2022 года. Госкомпании должны составить план перехода на отечественное ПО. К 2022 году более половины ПО каждого класса должно быть отечественным.

Сразу после принятия закона о создании Реестра отечественного ПО и об обязательной закупке госструктурами ПО из этого реестра инициаторы закона настаивали на расширении действия закона и на компании с госучастием. Требование перехода госкомпаний на отечественное ПО было делом времени.

Вопрос о переходе госорганов и компаний с госучастием на отечественное ПО был изначально поставлен некорректно. Вместо требования обеспечения информационной безопасности и технологической независимости (что было бы адекватным ответом на санкции) закон обязывал госорганы закупать любое отечественное ПО, лишь бы оно попадало в соответствующий Реестр. Таким образом, у госструктур не было возможности сформировать приоритеты импортозамещения и сконцентрировать усилия на решении действительно важных вопросов, связанных с выживанием в условиях санкций.

Тогда же в 2014 году внутри РУССОФТ были созданы консорциумы компаний, которые вместе были готовы собрать наборы решений для комплексного замещения импортного ПО. В течение нескольких месяцев эти консорциумы инициативно и за свой счет собрали комплекты ПО (и даже «железа»), которые могли заместить импорт там, где требовалось обеспечить защиту от санкций и от преднамеренных атак в указанных сегментах.

Вот если бы тогда государство поддержало инициативу консорциумов компаний и предоставило «кнут и пряник» госструктурам и госкомпаниям для того, чтобы они вместе с этими консорциумами довели отечественные продукты до уровня требований государственных заказчиков, уже через год все были бы довольны. Госструктуры и госкомпании уже имели бы полные комплекты ПО для импортозамещения и были бы защищены от санкций, а бизнес получил бы средства от заказчиков для своего развития.

Время упущено. Но закон существования бизнеса таков, что он может чрезвычайно быстро адаптировать свои продукты и услуги, как только в государстве будут созданы правила игры и соответствующие стимулы. Если модель консорциумов, состоящих из частных поставщиков и государственных потребителей, будет принята и поддержана государством, указанные сроки будут сокращены, а планы по импортозамещению перевыполнены. Если предложенная и апробированная бизнесом модель не будет использована, а проблема будет решаться только кнутом, то через пару лет появится новое решение правительства по импортозамещению ПО, — отметил Валентин Макаров.